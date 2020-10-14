В Сочи водитель маршрутки убил конкурента палкой

Расследование дела продолжается

В городе-курорте водители маршрутных автобусов устроили стычку. Мужчины пытались договориться о том, чтобы уважать друг друга на дороге и не забирать «чужих» пассажиров. Но разговором конфликт не закончился. 24-летний парень схватил палку и ударил по голове 36-летнего коллегу-конкурента. От полученной травмы мужчина сразу отключился.

- Пострадавшего привезли в больницу в бессознательном состоянии. Он находился в коме. А через 10 дней скончался от полученных повреждений, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Полицейские задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи живодер проломил голову котенку молотком. Так мужчина хотел отомстить бывшему работодателю.