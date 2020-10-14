В Краснодаре выявили контрабанду леса на 39 млн рублей

Фото пресс-службы Краснодарской таможни

Краснодарские таможенники выявили контрабанду стратегически важных ресурсов. Предприниматель пытался вывезти лесоматериалы с ложной декларацией.

- Была выявлена контрабанда лесоматериалов на сумму свыше 39 миллионов рублей. Бизнесмен незаконно перевозил с таможенной территории ЕАЭС в Китай порядка трех тысяч кубометров дуба. Он предоставил недостоверные сведения о стоимости и происхождении товара, в связи с этим товар был задержан, – сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника таможни Евгений Терлянский.

По данному факту возбудили уголовное дело. Предпримимателю грозит лишение свободы на срок до семи и крупный штраф.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что краснодарские таможенники задержали женщину в часах с бриллиантами. Их стоимость более 3 миллионов рублей.