На Кубани запустили производство рециркуляторов

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодарском крае запустили производство приборов для обеззараживания воздуха. Так промышленность региона помогает восполнить дефицит медицинского оборудования, что очень важно во время распространения коронавирусной инфекции.

- Наши рециркуляторы будут поставляться, прежде всего, в школы, детские сады и на предприятия края, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он напомнил, что в мае кубанские предприятия первые в стране открыли линию по производству масок. Сейчас 30 фабрик шьют по 300 тыс. масок в сутки.

Первым серийное производство приборов для обеззараживания воздуха начал завод Динского района «ПищТех». Предприятие планирует выпускать порядка 1 тысячи единиц техники в месяц.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре на защиту школьников от коронавирусной инфекции выделили 166 млн рублей. На эти средства приобретены рециркуляторы и дезсредства.