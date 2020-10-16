На Кубани запустили производство рециркуляторов

Фото: admkrai.krasnodar.ru.
В Краснодарском крае запустили производство приборов для обеззараживания воздуха. Так промышленность региона помогает восполнить дефицит медицинского оборудования, что очень важно во время распространения коронавирусной инфекции.
- Наши рециркуляторы будут поставляться, прежде всего, в школы, детские сады и на предприятия края, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Он напомнил, что в мае кубанские предприятия первые в стране открыли линию по производству масок. Сейчас 30 фабрик шьют по 300 тыс. масок в сутки.
Первым серийное производство приборов для обеззараживания воздуха начал завод Динского района «ПищТех». Предприятие планирует выпускать порядка 1 тысячи единиц техники в месяц.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре на защиту школьников от коронавирусной инфекции выделили 166 млн рублей. На эти средства приобретены рециркуляторы и дезсредства.