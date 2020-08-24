В Краснодаре на защиту школьников от коронавирусной инфекции выделили 166 млн рублей

Для школ приобретены рециркуляторы и дезсредства. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодаре рециркуляторы и дезинфицирующие средства для школ приобрели на 166 млн рублей. Деньги поступили из городского и краевого бюджетов.

- Более 100 млн рублей направлены на закупку рециркулятороы и более 33 млн рублей - на дезинфицирующие средства, необходимые для начала учебного года. Кроме того, из краевого бюджета выделено 33 млн рублей для дозакупки рециркуляторов, - сообщил директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов.

По его словам, эти мероприятия будут завершены в ближайшее время.

Напомним, что в Минобразовании Кубани разъяснили, кому из школьников понадобится справка от врача. В ведомстве уточнили, кто из детей должен отправиться к педиатру прежде, чем сесть за парты.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в региональном Министерстве образования открыта горячая телефонная линия.