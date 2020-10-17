В Геленджике один и тот же кинотеатр загорелся второй раз за месяц

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17 октября, в три часа дня в пожарную часть МЧС в Геленджике местные жители сообщили о пожаре в здании кинотеатра «Буревестник» на улице Горького.

Пожарные расчеты оказались на месте происшествия уже через несколько минут.

Уже через четверть часа пламя было локализовано на площади в 50 квадратных метров.

- В 15:35 ликвидировано отрытое горение. В 16:00 пожар ликвидирован полностью,-сообщает ГУ МЧС по краю.

Примечательно, что почти ровно месяц назад,18 сентября этот же кинотеатр уже горел. «Буревестник» построен в 1972 году и в 2020-ом планировался его капитальный ремонт.