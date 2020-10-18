На Кубани раскрыли «висяк» 25-летней давности

Убийца будет сидеть в тюрьме до конца своих дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Туапсинском районе Краснодарского края через 25 лет полицейские нашли убийцу 39-летнего мужчины. Надо сказать, что возмездие настигло преступника гораздо раньше, чем правоохранители. Он уже много лет сидит в тюрьме за другое убийство.

К слову, тогда в далеком 1995 году в труп 39-летнего мужчины, которого, как теперь стало понятно, застрелил рецидивист, было найдено в канаве. Убийца прострелил ему жизненно важные органы и скрылся.

Теперь его нашли и будут судить. Но на срок пребывания преступника в колонии уже ничто не повлияет. Перечень предыдущих "подвигов" и статей уголовного кодекса упекли его в тюрьму пожизненно.

Напомним, в Краснодаре будут судить 22-летнего парня, убившего кувалдой обидчика своей матери. Все произошло в пьяном угаре. Убийца напоил свою жертву, а затем расправился. Правоохранителям он объяснил, что тот регулярно избивал его мать, живя с ней.