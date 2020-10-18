В Краснодаре 9 воспитателей ушли вслед за уволенной заведующей

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

В дошкольном учреждении кубанской столицы №26 разгорелись недетские страсти. Обо всем стало известно широкой общественности от родителей детей, кто посещает этот детский сад.

Они сделали открытое обращение о том, что мэрия Краснодара устроила травлю, а затем уволила заведующую и спровоцировала тем самым уход еще девяти воспитателей.

- Мы возмущены происходящим, потому что наш детский сад очень изменился за это время, - сообщили они в соцсетях.

Между тем, на негодование родителей тут же отреагировали в администрации города, аргументировав свои кадровые решения.

- Были обращения по поводу действий заведующей и нам пришлось провести служебную проверку. По факту выяснилось, что она трудоустраивала на работу своих друзей и родню, а также нарушала финансовую дисциплину. Все материалы проверки уже направлены в прокуратуру для принятия компетентного решения, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Краснодара.

К слову, девять воспитателей, действительно, подали заявления вслед за своим руководителем. Но мэрия просит их одуматься и вернуться на рабочие места. Претензий к ним нет. Сейчас, сообщают, в администрации, детсад работает в штатном режиме.