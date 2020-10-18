На Кубани карусель превратилась в адскую машину и травмировала посетителей парка аттракционов

В луна-парке Тимашевска произошло ЧП. Сегодня, 18 октября, карусель не остановилась, сделав несколько кругов. Находившимся посетителям парка пришлось самостоятельно тормозить движение механизмов.

- В какой-то момент девочка лет тринадцати начала ногами тормозить движение карусели и повредила ноги, - сообщают очевидцы разыгравшейся драмы.

Вместе с ней в больницу попал и мужчина. Он тоже попытался на ходу остановить карусель, превратившуюся в адскую машину.

- Мы видели, как их забирала скорая, - продолжают рассказывать жители Тимашевска. - Работники очень поздно среагировали! после моих криков,муж лично побежал помогать пострадавшим спустил девочку с карусели. Она очень сильно испугалась. На ногу наступать не могла!

Официальных комментариев от руководства парка и от надзорных органов пока нет. Однако известно, что луна-парк города регулярно проходит сертификацию безопасности.