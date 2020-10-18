Вениамин Кондратьев выразил соболезнования по поводу смерти бывшего главы Белореченского района

Глава Кубани выразил соболезнования родным и близким Ивана Имгрунта, скончавшегося от осложнений после коронавируса. Бывший глава Белореченского района и действующий мэр Ялты попал в больницу с пневмонией.

- Это был профессионал с большой буквы, опытный управленец, больше 15 лет он возглавлял Белореченский район, вывел муниципалитет в число лидеров в крае, сделал его экономически крепким и комфортным для жизни, - написал Вениамин Кондратьев на своей странице в соцсетях.

По словам главы региона, деловые качества Имгрунта оценили в Крыму и доверили ему один из самых ответственных постов - управлять курортной Ялтой.

- Выражаю искренние соболезнования. Кубань разделяет с вами боль этой утраты, - обратился губернатор к семье Ивана Имгрунта.

Напомним, в Краснодарском крае за сутки зарегистрировано 106 заболевших коронавирусом.