Следком начал проверку из-за травм посетителей парка аттракционов на Кубани

Карусель не закончила вращаться после остановки. Фото: передвижной луна-парк в Тимашевске

В Краснодарском крае следователи начали проверку после публикации в "КП" - Кубань" о травмировании подростка и мужчины в парке аттракционов.

- По предварительным данным, во время работы одной из каруселей произошел скачек электричества, контролер-оператор выключила аттракцион, но качели начали крутиться и раскачиваться, часть сидений зацепили друг друга. Из-за этого 53-летний мужчина и его 11-летняя дочь получили повреждения, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Руководитель следственного управления Андрей Маслов взял на контроль ход проверки. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Напомним, в луна-парке Тимашевска произошло ЧП. Сегодня, 18 октября, карусель не остановилась, сделав несколько кругов. Находившимся посетителям парка пришлось самостоятельно тормозить движение механизмов.

- В какой-то момент девочка лет тринадцати начала ногами тормозить движение карусели и повредила ноги, - сообщают очевидцы разыгравшейся драмы.

Вместе с ней в больницу попал и мужчина. Он тоже попытался на ходу остановить карусель, превратившуюся в адскую машину.