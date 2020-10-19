Умер учитель физики краснодарской школы от коронавируса

Фото: https://school63.centerstart.ru/

В Краснодаре на 71-м году ушел из жизни учитель физики школы № 63 Александр Бовин.

- Очень горько и скорбно, когда уходят знакомые люди, вдвойне тяжело, когда уходят коллеги, друзья, единомышленники. Тяжелый недуг (COVID-19) безжалостно вырвал его из нашей жизни. Из жизни, которую он так любил, - рассказали в школе.

30 лет своей жизни Александр Бовин посвятил педагогике. Он учитель высшей квалификационной категории, награждён нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения РФ».

- Педагогический коллектив глубоко скорбит о тяжёлой, безвременной и невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким. Учителя не умирают, - заключили в школе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что от коронавируса умерла завотделением детской инфекционной больницы Кубани.