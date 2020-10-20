Суд наказал начальника отдела полиции в Краснодаре за волокиту

Суд счел бездействие отдела полиции незаконным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре суд вынес частник начальнику отдела полиции Калининского ОВД за то, что пять месяцев не выдавал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Речь идет об истории, когда отца семейства Сергея Приходько избили качки во дворе одной из краснодарских многоэтажек за глоток пива. На их футболках, как уверяет потерпевший, была надпись «Проект Екатерина».

- Сергей и Ксения (его супруга присутствовала при избиении) подали заявление в ОВД Калининского района, но почти полгода не могли получить решение по нему, - говорит "КП" - Кубань" адвокат семьи Алексей Иванов.

Он обратился в суд с жалобой на действия, а вернее, бездействие полицейских.

- В итоге жалоба наша была удовлетворена в полном объеме, а начальнику отдела вынесен частник (выговор), - сообщает адвокат.

Правда, в возбуждении уголовного дела за избиение в полиции все равно отказали, выдав наконец соответствующее постановление. Его защитники тоже планируют обжаловать.