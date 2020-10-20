«Коронавирус не пройдет»: На Кубани дезинфицируют транспортные объекты

Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции, проводят дезинфекцию социально-значимых объектов. Сотрудники регионального ГУ МЧС России провели санитарную обработку международного аэропорта имени Владимира Коккинаки в Анапа.

Специальным раствором обработали более 10 тысяч квадратных метров поверхностей на территории воздушной гавани.

- В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки силами пожарных проводится дезинфекция транспортных объектов, - отметил заместитель начальника Анапского пожарно-спасательного гарнизона Алексей Кишкинов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что В Краснодаре продолжается масштабная дезинфекция. Она идет в круглосуточном режиме.