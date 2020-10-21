Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 21 октября 2020 увеличилось на 121

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Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент идет по нарастающей. По данным на 21 октября число заболевших в Краснодарском крае выросло на 121 человека.

- В Краснодаре заболели 55 человек, в Курганинском и Лабинском районах – по девять, в Геленджике и Сочи – по пять. В Туапсинском и Белореченском районах положительные результаты на коронавирус получили по четыре пациента. В Новороссийске, Крымском, Усть-Лабинском, Мостовском районах заразились по три человека. В Апшеронском, Кущевском и Крыловском зафиксировано по два новых случая инфицирования. В Ейском районе, Анапе, Абинском, Приморско-Ахтарском, Староминском, Кореновском, Красноармейском, Выселковском, Калининском, Тимашевском, Северском, Ленинградском районах – по одному, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в ведомстве добавили, что среди заболевших коронавирусом – 30 детей. Стоит отметить, что в настоящее время 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще двое – на ЭКМО.