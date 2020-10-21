В Краснодаре на дереве замечен павлин

Скрин из видео: t.me/krd_tipich_ru

В Краснодаре на дереве уже несколько дней сидит павлин. Экзотическую птицу заметили на улице 40-лет Победы.

- Павлин сидит на дереве уже пять дней, - рассказывают очевидцы. – Похоже, птица сильно напугана.

Когда приехали сотрудники МЧС, павлин не дался в руки спасателей. В последний момент он упорхнул на крышу и был таков.

Подобный случай уже не первый раз происходит в краевом центре. В июне 2019 года в одном из микрорайонов кубанской столицы водители автомобилей заметили павлина. Диковинная птица носилась по проезжей части от обочины к обочине. Кое-кто момент этой встречи даже зафиксировал на видео.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре по проезжей части ходил павлин. Очевидцы предположили, что птицу выбросили на улицу ее владельцы.