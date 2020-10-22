Похороны Ивана Имгрунта - главы Ялты, умершего от коронавируса. Фото: Алексей Тодоренко

Ивану Имгрунту было 59 лет. С 2019 года он возглавлял администрацию Ялту, а до этого работал в Краснодарском крае. Занимал пост руководителя Белореченском района.

Чиновник умер от тромбоза на фоне коронавируса, которым заболел в конце сентября. О своей болезни Иван Имгрунт сообщил 30 сентября в соцсетях: «Меня госпитализировали с пневмонией. Сейчас мое состояние нормальное, буду держать вас в курсе».

А 18 октября пришли печальные новости – глава Ялты скончался. За его жизнь боролись врачи одной из больниц Санкт-Петербурга, но спасти не смогли.

Похороны Ивана Имгрунта прошли в кубанском городе Белореченске, где он много лет работал до того, как занял кресло мэра Ялты.

Сначала трудился в прокуратуре, потом стал главой Белореченска, а в 2007 году стал руководить всем районом.

Прощались с Имгрунтом на улице возле здания администрации Белореченского района. Гроб был закрыт. Всех пришедшие были в масках, а еще им обрабатывали руки антисептиком. А после панихиды гроб отвезли на кладбище поселка Южного, что под Белореченком. Здесь и похоронили Ивана Имгрунта.

Проводить его в последний путь приехали депутат Госдумы Константин Затулин, вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев, а также коллеги Имгрунта из Крыма и бывшие чиновники Краснодарского края.

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Ему было всего 59 лет. Глава Ялты Иван Имгрунт умер от тромбоза на фоне коронавируса. В больницу с COVID-19 он попал в конце сентября, в это время он находился в Санкт-Петербурге, где в одной из клиник за его жизнь несколько недель боролись врачи. Но спасти чиновника не смогли. 18 октября Имгрунт скончался (продолжение)