УФСИН края собирается наказать сотрудника, который на видео засунул кота в микроволновку

Мужчина посчитал видео забавным и выложил в своем аккаунте в Instagram.

Ранее в социальных сетях появилось видео, которое возмутило сотни людей. Ролик, как позже выяснилось, снят на кухне у сотрудника УФСИН. Он целиком засунул своего кота в микроволновку, а затем захлопнул дверь и нажал кнопку включения. Все это время происходящее снимает его товарищ, который хихикает за кадром.

После того, как видео стало достоянием общественности, в УФСИН по Краснодарскому краю начались разбирательства.

- По факту неэтичного поведения сотрудника проводится проверка, с ним проводится психологическая работа, — сообщили в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю. - Затем будет решение о применении в отношении него мер воспитательного и дисциплинарного воздействия.

Напомним, после внезапно свалившейся на него славы, отмалчиваться мужчина не стал. В своем видеообращении он сказал, что видео было смонтировано, сам кот не пострадал, после объяснений герой видео извинился.