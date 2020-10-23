На Кубани предотвратили рост тарифов на вывоз мусора

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае по итогам краевой проверки региональных операторов предотвращен рост тарифов на вывоз мусора. Пока речь идет о семи зонах Кубани. Еще в четырех зонах проблему тарификации намечено решить до конца года.

- Основную сумму тарифа составляют расходы на транспортировку и захоронение отходов. Также она складывается из затрат по обеспечению сбыта, работы абонентской службы, административно-хозяйственных мероприятий, - сообщил заместитель руководителя департамента цен и тарифов Сергей Шуляк.

По его словам, предпринимательская прибыль в общей выручке составляет менее 1%.

Сейчас размер выручки операторов снижен на 3,5 млрд. рублей. Это удалось сделать после анализа расходов на транспортировку.

Напомним, что с января текущего года за все этапы обращения с мусором отвечают региональные операторы. Формирование платежей контролируется краевым департаментом цен и тарифов и министерством ТЭК и ЖКХ.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в феврале 2019 года в Адыгее для жителей сел снизили тариф на вывоз мусора.