На Кубани руководитель предприятия вернул 24 млн руб. премий через суд

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В Краснодарском крае осужденный за коррупцию руководитель государственного автономного учреждения возместил ущерб – более 24 млн рублей.

Ранее приговором Ленинского районного суда Краснодара глава «Краснодаркрайгосэкспертизы» был признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение средств в особо крупном размере). Он приговорен к 3,5 годам тюрьмы.

- Установлено, что руководитель учреждения, с января 2012 года по апрель 2016 года принимал решения о выплате себе премии, дополнительной зарплаты и материальной помощи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ущерб коррупционер возместил в полном размере.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в 2019 году на Кубани за коррупционные преступления осудили более 1,5 тысячи человек.