В Краснодаре на улице Постовой временно отключат светофоры

Фото: пресс-служба краевого ГИБДД

В краевом центре на нескольких участках улицы Постовой временно отключат светофоры. Электронные регулировщики движения не будут работать 24 октября с 10:00 до 16:00. В течение шести часов специалисты заменят светофоры и дорожные контроллеры.

Работы будут продолжены на перекрестке Постовой с улицами Захарова и Коммунаров 26-29 октября. Здесь также проведут замену оборудования.

- При необходимости, обеспечивать безопасность транспортного и пешеходного движения на перекрестках будут сотрудники госавтоинспекции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре временно отключат светофоры на улице Захарова.