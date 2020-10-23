На Кубани состоялся первый Всероссийский слет казачьей молодежи

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодаре состоялся первый Всероссийский слет казачьей молодежи. На нем наградили победителей грантового конкурса молодежных инициатив. Девять участников слета получили денежные сертификаты. В числе лучших проектов: 3D-музей казачьего наследия, этнокультурный фестиваль и площадка для патриотического воспитания.

- Три года действует Союз казачьей молодежи Кубани, объединяющий больше ста тысяч человек. Молодые казаки активно участвуют в волонтерском движении, социальных проектах, всегда первыми приходят на помощь после ЧС, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Почетными гостями слета стали помощник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по делам казачества Анатолий Серышев полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что первый Слет Союза казачьей молодежи Екатеринодарского отдела, состоялся в городе Усть-Лабинске.