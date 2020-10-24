На Кубани эти выходные пройдут без дождей

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В Краснодарском крае в этот уикенд синоптики не прогнозируют дождей. Так, в Краснодаре в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Утром не исключен туман. Температура воздуха днем поднимется до 22-24 °С. Воскресенье в краевом центре солнечно, днем воздух прогреется до 23 °С, ночью похолодает до 9 °С.

- На Черноморском побережье в субботу ожидается небольшая облачность, осадков не будет. Но погода может быть ветреной, с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью - 10-15 °С, днем — 19-24 °С, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом гидрометцентре.

А вот 25 октября на севере Кубани уже возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью - 7-12 °С, днем - 18-23 °С.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что спрос на отдых в Сочи в октябре вырос в два раза из-за тёплой погоды. Бархатный сезон на курорте продлили до начала ноября.