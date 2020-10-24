В Краснодаре полностью ограничили движение транспорта в районе улицы Гаражной

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В краевом центре ограничено движение машин в районе Гаражной. На пересечении улицы с переулком Медведовским из-за срочных работ на теплосетях полностью запрещен проезд транспорту.

- Работы производят специалисты компании «Краснодартеплосеть» — без отключения жителей от горячего водоснабжения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Введенные ограничение будет действовать до 26 октября. Для автомобилистов доступны альтернативные маршруты через улицы Рашпилевскую и Тургенева.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре на улице Постовой временно отключат светофоры. Это связано с заменой оборудования электронных регулировщиков.