На Кубани на развитие производства направят более 40 млн рублей

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Краевой Фонд развития промышленности направит на развитие действующих производств более 40 млн рублей.

Займы согласованы двум предприятиям: компании «Сити» по производству матрасов из Отрадненского района и производителю металлоконструкций «ЮЗМ».

– Предприятие Отрадненского района за счет займа закупит новое оборудование, что позволит увеличить объем выпускаемой продукции, – отметил руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что губернатор Кубани решил докапитализировать фонд развития промышленности на 500 миллионов рублей. Господдержка проектов в промышленной сфере растет год от года.