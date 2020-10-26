В Краснодаре роддом больницы скорой помощи закрывают на две недели

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В Краснодаре родильный дом Больницы скорой медицинской помощи закрывается на две недели. По официальной информации медучреждения, причина - на санитарно-противоэпидемические мероприятия.

- Роддом больницы будет закрыт на санитарно-противоэпидемическое мероприятие с 8:00 27 октября до 10:00 10 ноября, - сообщили в «Комсомольской правде» - Кубань» в медицинском учреждении.

В больнице обратили внимание, что две недели беременных и рожениц будет принимать ГБУЗ «Родильный дом» на улице Комсомольской 44.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае из-за выявленной коронавирусной инфекции временно закрыты 4 детсада, две школы и несколько групп в колледжах.

Оперативный штаб по коронавирусу в Краснодарском крае озвучил количество учебных заведений, отправленных на карантин.