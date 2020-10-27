Пожарные потушили пламя на 2000 квадратных метрах в горевшей птицефабрике в Усть-Лабинске

Фото ГУ МЧС по краю
27 октября в 13 часов пожарные сумели локализовать пожар на площади 2000 м2 на улице Кавказской в Усть-Лабинске.
Как ранее сообщалось, примерно в полдень диспетчеру пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на территории птицефабрики «Кубань» в корпусе, который в данное время не задействован в производстве.
В 13.20. на объекте ликвидировано открытое горение
- К тушению привлечены силы и средства в количестве 77 человек и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России - 64 человека личного состава и 21 единица техники,- говорится в сообщении ГУ МЧС по краю.
Согласно предварительной информации, пострадавших во время пожара нет. Зданию огнем причинен существенный ущерб.