В Краснодаре принимают усиленные меры безопасности в преддверии матча Лиги чемпионов

Фото ФК "Краснодар"

В краевом центре будут приняты усиленные меры безопасности в связи с предстоящим 28 октября матчем группового этапа Лиги чемпионов между ФК «Краснодар» и лондонским «Челси».

Интерес к матчу огромен. Как ранее сообщала «Комсомолка», все 10 500 билетов на игру были раскуплены практически мгновенно.

- Обеспечивать правопорядок рядом со стадионом, а также безопасность дорожного движения будут 245 представителей правоохранительных органов, из которых 190 сотрудников полиции и 55 Росгвардии,- сообщает УМВД по Краснодару.

Организаторы также просят болельщиков прийти на стадион заранее. Допускать на трибуны будут только при наличии масок и перчаток.