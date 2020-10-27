Обманутым дольщикам в Краснодарском крае выплачено более 1,4 миллиарда рублей в качестве компенсаций

Фото администрации КК

Такие выплаты получают дольщики, чьи дома не имеют шансов на достройку, Компенсации платят из созданного в 2019 году специального регионального Фонда.

Этот же фонд занимается и достройкой ЖК, застройщики которых обанкротились . Сейчас такие правила действуют в отношении четырех крупных жилых комплексов на более чем 1900 квартир.

Так, в отношении ЖК «Жемчужина» и «Снежная королева» уже подписаны соглашения о финансировании достройки комплексов.

– Заседания арбитражного суда назначены на ноябрь. Наряду с этим работаем с арбитражными управляющими по подготовке мероприятий для завершения строительства этих объектов. В ЖК «Снежная королева» уже начато техническое обследование строительных конструкций, – рассказала глава фонда Евгения Шумейко.

Как ранее сообщалось, на Кубани до конца 2020 года намечено достроить около 90 жилых долгостроев