В Краснодаре нарушителей правил парковки будут выявлять при помощи фотофиксации

Фото: krd.ru.

В краевом центре водителей-нарушителей правил парковки будут штрафовать с помощью фотофиксации.

— Проблема брошенного под запрещающими знаками транспорта в городе достаточно актуальна, и без административных протоколов мы в этой сфере порядок не наведём. Необходимо разработать систему оперативного выявления нарушителей, — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

По словам главы города, эвакуаторы будут теперь работать только в качестве вспомогательных средств для доставки автомобилей при ДТП. Фактически система эвакуации автомобилей за незаконную парковку прекратила своё существование.

В ближайшее время будут использовать стационарные и мобильные комплексы фотофиксации, которые смогут собирать около 1000 фотофактов нарушений в день.

Кроме того, на дорогах Краснодара также планируют установить дополнительные стационарные камеры.

Напомним, что в настоящее время в Краснодаре зарегистрировано порядка 500 тыс. транспортных средств. Краевой центр занимает первое место в России по количеству автомобилей на душу населения — 437 авто на 1 тысячу жителей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре появится еще одна платная парковка.