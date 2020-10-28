На Кубани около 24 тысяч медиков получили надбавки за работу с больными COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодарском крае около 24 тысяч врачей и медсестер получили надбавки за работу с больными коронавирусом. Общая сумма выплат - 3 млрд рублей. Об этом речь шла на 45 сессии ЗСК.

- На поддержку медиков, работающих с больными ковид, дополнительно выделен 1 млрд рублей, а в совокупности с теми средствами, которые уже были предусмотрены, сумма составит более 3 млрд рублей, – сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Он уточнил, что за девять месяцев этого года надбавки за работу с больными COVID-19 получили 24 тысяч специалистов госпиталей, поликлиник и скорой помощи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в мае тысячи кубанских медиков получили первые выплаты за борьбу с коронавирусом. Максимальная сумма – 130 тысяч рублей.