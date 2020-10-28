На Кубани бизнесмены в период пандемии получили поддержку более, чем на 1 млрд рублей

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодарском крае бизнес в период пандемии коронавируса получил поддержку - более 1 млрд рублей.

– Программа поддержки предпринимателей, пострадавших от введенных ограничений , продлится до 31 декабря 2020 года, – сообщили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона.

В пресс-службе администрации региона напомнили, что по инициативе губернатора в апреле Фонд микрофинансирования и Фонд развития бизнеса были докапитализированы на 1,5 млрд рублей.

Полученные от Фонда деньги предприниматели могут направить на пополнение оборотных средств, а также на восстановление и развитие бизнеса и организацию новых рынков сбыта.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что краевой фонд развития в июле 2020 года помог бизнесу привлечь более 900 миллионов рублей. Это стало рекордом за все время работы Фонда.