На Кубани планируют отменить декларирование алкогольной продукции

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Власти Краснодарского края выступили с законодательной инициативой об отмене декларирования алкоголя. Меры поддержки производителей региона обсудили на заседании комиссии под председательством вице-губернатора Александра Руппеля.

– Нам необходима система, которая даст возможность местным производителям конкурировать с крупными компаниями, – сообщил Александр Руппель.

Например, планируется инициировать отмену декларирования продажи вина и других напитков в розницу.

На Кубани за девять месяцев потребления пива сократилось на 2,1%. Причем, покупатели, как правило, выбирают местную продукцию.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что кубанское вино впервые в истории будет поставляться в Финляндию. Продукция виноделов региона выходит на новый рынок.