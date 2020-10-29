С начала недели на Кубани от коронавируса умерли 22 человека

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с коронавирусом, количество летальных случаев растет. С начала этой недели, по данным с понедельника по четверг, скончались 22 человека, на прошлой неделе за этот же период было отмечено 20 смертей, а еще ранее – 18.

По данным на 29 октября за последние сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом. Летальные исходы произошли в Тихорецке, Сочи, Краснодаре, а также в Северском и Крымском районах.

- В Тихорецке скончался 57-летний житель Белоглинского района, у мужчины был коронавирус наряду с заболеваниями сердца. В инфекционной больнице №2 Сочи умер 82-летний местный житель, а в городской больнице №4 не стало 94-летнего жителя города. У обоих отмечены сопутствующие заболевания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Афипской больнице скончался 71-летний житель Краснодара, у мужчины был подтвержден COVID-19, также он страдал язвенной болезнью желудка. В ККБ №2 умерла 58-летняя жительница Краснодара, среди сопутствующих заболеваний у женщины имелся сахарный диабет и гипертоническая болезнь.

Шестой летальный случай зафиксирован в Крымской ЦРБ. Здесь не стало 62-летнего жителя Анапы. Пациент заразился коронавирусом, также страдал гипертонической болезнью, заболеваниями сердца.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 29 октября 2020 увеличилось на 132 человека.