В Адыгее глава района стал фигурантом уголовного дела

Фото: adygheya.sledcom.ru.

В Адыгее Следственный комитет возбудил уголовное дело по материалам, поступившим из УФСБ. Его фигурантом стал глава Гиагинского района. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.

Он дал указание подчиненным сотрудникам захоронить на земельных участках сельскохозяйственного назначения несанкционированную свалку коммунальных отходов вблизи станицы Гиагинская.

- Это стало причиной загрязнение почвы вредными химическими веществами, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Экологический ущерб составил около 12 млн рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что глава района на Кубани снят с должности и оштрафован за превышение должностных полномочий. Чиновник незаконно выдал своей родственнице разрешение на строительство дома.