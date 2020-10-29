В Сочи депутаты горсобрания приняли новый Устав города

Фото: sochi.ru.

В Сочи принят новый Устав города. Документ утвержден на сессии городского собрания. В Уставе зафиксированы новые преобразования курорта.

- В главном документе Сочи десять глав, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

В Уставе есть положения о статусе курорта и его границах. В документе зафиксировано территориальное деление курорта и полномочия местных властных структур.

Всего на сессии городского собрания Сочи было рассмотрено и утверждено 14 вопросов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в краевой столице предложили внести изменения в Устав Краснодара и увеличить количество депутатов в Думе следующего созыва.