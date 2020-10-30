Названы города Кубани с самым большим количеством заболевших коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

30 октября в краевом центре прошел брифинг по коронавирусу. Его провел замначальника управления организации медпомощи населению краевого министерства здравоохранения Юрий Сарычев. Он рассказал о ситуации с развитием заболеваемости COVID-19 в регионе, в том числе какие города вошли в топ с самым большим количеством зараженных.

- Больше всего случаев заболеваемости коронавирусом зарегистрировано в Краснодаре – 6222 случая, Сочи – 1568 случаев, Армавир – 427 случаев, в Белореченском районе – 538 случаев, Новопокровском – 469 случаев, Тихорецком – 446 случаев, Туапсинском – 422 случая, - отметил эксперт.

Напомним, в Краснодарском крае ужесточили масочный режим. Средствами защиты работников должны обеспечить на всех предприятиях, также маски теперь должны бесплатно выдавать в магазинах. Стоит отметить, что на Кубани за сутки коронавирусом заболели 139 человек, такой высокой отметки не было три месяца.