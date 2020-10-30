Самыми зараженными городами Кубани стали Краснодар, Сочи и Армавир

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае озвучили статистику по заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах. Рассадниками инфекции стали три города и четыре района, в основном из-за расположения госпиталей.

- Краснодар возглавил антирейтинг – здесь зарегистрировано с начала пандемии 6222 случая, второй по зараженности – Сочи с 1568 случаями. Тройку замыкает Белореченский район - 538 случаев. Далее идут Новопокровском и Тихорецкий районы – 469 и 446 случаев соответственно. В Армавире выявлено – 427 случаев, а в Белореченском районе – 422, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Стоит отметить, что в Краснодарском крае госпитали с коронавирусными пациентами заполнены на 83,3%. На следующей неделе в регионе развернут еще 400 дополнительных мест. Коечный фонд будет создан на базе госпиталя для ветеранов войн.