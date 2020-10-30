Маски - забота начальства: на Кубани предприятия теперь обязаны обеспечить работников средствами защиты

Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 15 ноября. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В стране, в том числе и Краснодарском крае, продолжает расти количество заболевших коронавирусом. Плюс ко всему эпидемиологическая ситуация обостряется сезонными простудами. Минздрав отмечал, что в регионе койки с зараженными COVID-19 заполнены больше чем на 80%. Но несмотря на имеющийся резерв мест в больницах, обстановка на фоне пандемии в регионе остается напряженной.

Специалисты уверены, что фактором роста заболевания коронавирусом в основном является то, что население, к сожалению, не выполняет все предписания Роспотребнадзора, в том числе люди игнорируют маски. Вениамин Кондратьев ужесточил масочный режим, который позже закрепили на федеральном уровне. Он обязывает использовать индивидуальные средства защиты не только в общественном транспорте, но и на улице.

Накануне Вениамин Кондратьев продлил в Краснодарском крае режим повышенной готовности до 15 ноября.

- Продлить с 31 октября до 15 ноября, - говорится в документе.

Прежние требования сохраняются. Необходимо контролировать соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. Сохраняется запрет на массовые мероприятия с количеством людей больше сотни. Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет следует соблюдать режим самоизоляции.

В пункт про масочный режим внесены уточнения. Повязку на лице необходимо носить не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице, а также в «иных общественных местах скопления людей», в том числе и на предприятиях. Губернатор отметил, что все организации края обязаны обеспечить работников и посетителей средствами защиты.

- Это правило касается и индивидуальных предпринимателей, - добавили в администрации Краснодарского края. – Всем сотрудникам и клиентам маски нужно выдавать бесплатно.

Напомним, по данным на 29 октября в регионе количество заболевших коронавирусом выросло на 132 человека. Количество летальных случаев также растет - с начала недели в крае скончались 22 человека с COVID-19.