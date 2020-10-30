В Краснодаре реставрируют фасад Дома сестёр милосердия

Фото: krd.ru.

В краевом центре, в историческом квартале Краснодара идёт реставрация фасада Дома сестёр милосердия. Здание не перекрестке улиц Длинной и Красноармейской было построено в конце XIX - начале XX веков.

— Здесь когда-то была Кубанская община сестёр милосердия. С 2016 года его передали в безвозмездное пользование для работы детского Инклюзивного центра организации «Край милосердия», — сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Особняк — объект культурного наследия. Завершить реставрацию намечено в первом квартале 2021 года.

В историческом квартале, где расположен Дома сестёр милосердия, планируется воссоздать фрагмент старого Екатеринодара. Уже разрабатывается его концепция.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Дом купца Лихацкого станет центром воссозданного исторического квартала Екатеринодара. В комплекс войдут восемь зданий в районе улиц Длинной и Красноармейской.