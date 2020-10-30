В Краснодаре появилось первое QR-табло с расписанием общественного транспорта

Фото: krd.ru.

В краевой столице установили первое QR-табло с расписанием общественного транспорта. Оно появилось на остановке «ТРЦ Галерея-Краснодар».

- Реализация проекта «QR-остановка» требует минимальных затрат, по сравнению с затратным электронным табло, — сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник городского управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артём Анацкий.

По ссылке пассажиры увидят расписание муниципальных маршрутов на ближайший час. Планируется, что скоро в приложение будут добавлены и маршруты частных перевозчиков. Табло намечено разместить на всех 1,5 тыс. остановках краевого центра.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи 1 ноября впервые за четыре года поднимут стоимость проезда в городских автобусах.