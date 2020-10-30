Фото: Общественный транспорт Кубани и Адыгеи в Facebook

В Краснодаре 30 октября умер редактор сайта «С любовью из Екатеринодара» Руслан Лысянский. Он также являлся редактором исторического раздела сайта «Общественный транспорт Кубани и Адыгеи».

- Несколько лет назад у Руслана диагностировали онкологическое заболевание, и последние годы он провёл, борясь с этим чудовищным недугом. В октябре Руслан поступил в первую городскую больницу с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. К сожалению, болезнь оказалась сильнее, - сообщается на странице Общественного транспорта Кубани и Адыгеи в Facebook.

Руслан Лысянский родился в 1964 году в Краснодаре. В 1986 году окончил инженерно-строительный факультет Краснодарского политехнического института. Он известен почти энциклопедическими знаниями истории краевого центра.

- Несмотря на сложности со здоровьем, он продолжал оставаться — нет, не оптимистом, но реалистом, старающимся извлечь пользу из каждого дня, - говорится в посте.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что бывший глава Белореченского района и мэр Ялты скончался от коронавируса. Ивану Имгрунту было 59 лет.