Нашли тело одного из моряков с танкера в Черном море

Сам танкер продолжают обследовать. Фото: ГУ МЧС по краю

В Черном море обнаружили тело моряка. Предположительно, он погиб во время взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов» 24 октября в Черном море.

Тело уже отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Пропавшими без вести считаются еще двое членов экипажа.

Напомним, что 24 октября в 19:02 от оперативного дежурного Новороссийского МСКЦ поступило сообщение о том, что на нефтяном танкере произошел пожар в акватории Азовского моря.

Горящий танкер "Генерал Ази Асланов" находился близ входа в Керченский пролив на момент ЧП. Росморречфлот сообщал о взрыве паров нефтепродуктов.

Спасти после происшествия в акватории Черного моря удалось 10 человек. Их эвакуировали на буксир «Сириус».

Поврежденное судно хотели отбуксировать в порт Ростова, но его состояние не позволило это сделать, поэтому якорь был брошен возле поселка Ильич Темрюкского района.