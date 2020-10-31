В Адыгее мужчина обокрал аппарат для очистки воды

ЧП произошло 29 октября в Майкопе на улице Чкалова, 63А. На камеры видеонаблюдения попал мужчина в капюшоне. Он без труда открыл аппарат для очистки воды и забрал оттуда все деньги.

- Если вы узнали данную личность, - сообщают владельцы аппарата. - Просим сообщить.

Тому, кто предоставит достоверные данные о воре, обещают 11 тысяч рублей. Звонить просят по телефону +7 (928) 460-10-59.

Напомним, в Адыгее Следственный комитет возбудил уголовное дело по материалам, поступившим из УФСБ. Его фигурантом стал глава Гиагинского района. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.

Он дал указание подчиненным сотрудникам захоронить на земельных участках сельскохозяйственного назначения несанкционированную свалку коммунальных отходов вблизи станицы Гиагинская.

- Это стало причиной загрязнение почвы вредными химическими веществами, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Экологический ущерб составил около 12 млн рублей.