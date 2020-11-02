Первый снег в горах Сочи Фото: пресс-служба курорта Роза Хутор

В горах Сочи, на курорте «Роза Хутор», выпал первый снег. Буквально несколько дней назад температура воздуха в долине достигала 24 градусов тепла, на пике — 12, но прохождение холодного фронта принесло осадки и похолодание.

– Сейчас высота снежного покрова на самой высокой площадке курорта «Роза Хутор» — Роза Пик, на высоте 2320 метров над уровнем моря, составляет 23 сантиметра. Температура воздуха – минус 3 градуса. Выпадение снега сопровождалось метелью: порывы юго-западного ветра на гребне Аибги минувшим вечером достигали 18 м/с, ночью — до 13 м/с, – рассказал синоптик курорта «Роза Хутор» Адриан Коротеев.

Снег шел до отметки 1600 над уровнем моря. Как пояснят метеорологи, снегопад для первых чисел ноября — явление типичное.

Обычно в это время в горах Кавказа ложится первый снег.

- Снежный покров — временный, с учётом прогнозируемого значительного потепления, он будет таять. Снегопадов в первой декаде ноября — больше не прогнозируется, - отметил Адриан Коротеев.

Несмотря на выпавший снег, летний сезон на курорте «Роза Хутор» продлится до 15 ноября. Открытие сезона катания здесь намечено на 18 декабря.