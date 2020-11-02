В Анапе обнаружены древние статуэтки Царицы подземного мира

Фото: пресс-служба администрации Анапы.

В Анапе российская археологическая экспедиция обнаружила терракотовые статуэтки богини Персефоны. Среди исследователей древности были и археологи Краснодара. По предварительных данным, находкам более 2 тысяч лет.

- Персефона – очень своеобразная богиня. В древнегреческой мифологии она считалась покровительницей плодородия и царства мёртвых. Дочь Деметры и Зевса – Персефона стала супругой Аида, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» кубанские специалисты в области археологии.

Раскопки велись на территории одного из санаториев курорта.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Анапа более 2500 лет назад носила название Горгиппия. В первом и втором веках нашей эры сегодняшний курорт был крупным промышленным центром и даже чеканил собственные монеты. Но впоследствии город ремесленников не выдержал нашествия варваров.

Прикоснуться к той эпохе можно на старом городище с частично раскопанными кварталами в музее-заповеднике под открытым небом «Горгиппия».