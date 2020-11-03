В Кореновске открыли Аллею воинской Славы

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В городе Кореновске в сквере воинской славы открыли аллею с 12 бюстами героев. На них увековечены имена солдат, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне.

- Мы помним, сколько жертв и страданий принесла эта война и делаем все для того, чтобы будущие поколения гордились подвигом наших отцов, дедов и прадедов. Вечная память Героям! – написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Торжественное открытие Аллеи воинской Славы в Кореновске состоялось утром 3 ноября.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в этом районном центре в прошлом году коммунисты и советские офицеры открыли школьную Аллею Славы. Торжественная церемония была приурочена к 75-летию восстановления западной границы СССР и в честь 75-летнего юбилея Победы.