На Кубани построят 16 путепроводов через железнодорожные пути

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодарском крае построят 16 путепроводов через железнодорожные пути. Проекты пяти из них уже разработаны: Славянском, Новопокровском, Кореновском, Крымском, Белоглинском районах. Остальные будут готовы в 2021 году.

– У нас значительно возрос поток грузоперевозок и пассажиров, особенно в сторону Крыма. Здесь надо работать на опережение, – сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным.

В пресс-службе администрации Краснодарского края напомнили, что в 2019 году был открыт железнодорожный обход Краснодара. Он помог освободить город от транзитного грузового транспорта, вдвое увеличить пропускную способность железнодорожных путей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре досрочно завершили ремонт Суворовского путепровода. Здесь сделали полноценные пешеходные тротуары по обеим сторонам моста.