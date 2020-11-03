Появились фото фигур древнегреческой богини Персефоны

Фото: @kubarheology

Появились фото редкой археологической находки - двух терракотовых фигур древнегреческой богини Персефоны. Напомним, что их обнаружили специалисты ООО «Кубаньархеология» совместно с коллегами из Санкт-Петербурга. Раскопки проводили на территории санатория «ДиЛуч» в Анапе. Фигурки богини плодородия и владычицы преисподней из древнегреческой мифологии отлично сохранились. - Известно, что в IV–II веках до нашей эры на месте раскопок находился гончарныи квартал античного города Горгиппия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в «Кубаньархеологии».

Представитель компании уточнила, что фигуры были найдены на глубине около 2,5 метров, под развалом купола гончарной печи. Она обратила внимание, что в России была известна только одна такая терракота, неповрежденная временем.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Анапе обнаружены древние статуэтки Царицы подземного мира. Возраст изображений богини Персефоны несколько тысяч лет.