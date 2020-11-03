В Сочи школьники из «Сириуса» создают солнечные элементы для космических станций

Фото: пресс-службы фонда "Талант и успех".

В Сочи школьники из образовательного центра «Сириуса» создают ультратонкие гибкие солнечные элементы для международных космических станций. Толщина таких панелей 0,15 мм – это лишь чуть толще человеческого волоса.

- Подростки синтезировали материалы на основе органических веществ, которые позволят создавать тонкие супергибкие электронные панели, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе фонда "Талант и успех".

В проекте принимают участие старшеклассники Астрахани, Тюмени и других городов. Они стали финалистами Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что университет "Сириус" в Сочи открыл 50 новых вакансий для ученых. Они войдут в команду нового исследовательского комплекса.