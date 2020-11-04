В Краснодаре продолжают штрафовать за несоблюдение масочного режима

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В краевом центре рейдовые группы проверяют, как соблюдается масочный режим в общественном транспорте. Трижды в день специалисты смотрят наличие масок у пассажиров, кондукторов и водителей городских трамваев, троллейбусов и автобусов.

- Составлены 17 протоколов на водителей, которые были без масок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии. При этом представители администрации не уточнили, за какой период времени выписывались штрафы. А на прошлой и позапрошлой неделях говорилось о таком же количестве составленных протоколов в отношении шоферов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что также в Краснодаре рейдовые группы проверяют прохожих. Повязки на лице нужно носить на улице, на остановках, в торговых центрах и других местах массового скопления людей (массовым скоплением считается компания больше двух человек). Всем, кто не соблюдает масочный режим, сотрудники полиции тоже выписывают протоколы. За нарушение грозит штраф, в основном, от тысячи рублей до двух.

Но чаще всего проверяющие просто предупреждают людей о нарушении и просят надеть средства защиты. В оперштабе отметили, что прецеденты со штрафами помимо водителей общественного транспорта в регионе уже имеются, но их количество не уточняется.